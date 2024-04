Ela Polak in Nika Zajc na vrhu po prvem dnevu

Ljubljana, 5. aprila - Danes se je v nacionalnem gimnastičnem centru začel že 36. mednarodni turnir v ritmični gimnastiki MTM Narodni dom, ki je v Ljubljano na tridnevno tekmovanje privabil blizu 350 tekmovalk iz 20 držav. Po prvem dnevu in nastopih z obročem in žogo sta med članicami na vrhu slovenski reprezentantki Ela Polak (59,850 točke) in Nika Zajc (59,500).