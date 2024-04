Trebanjci po hudi borbi prvi pokalni finalisti

Trebnje, 5. aprila - Rokometaši trebanjskega Trima so prvi finalisti pokala Slovenije. Trebanjci so na zaključnem turnirju v domači dvorani v polfinalu premagali Koper s 34:33 (17:14). V sobotnem finalu ob 17.30 se bodo merili z zmagovalcem večernega dvoboja med Krko in Slovenj Gradcem. Poraženca polfinalnih dvobojev se bosta za tretje mesto pomerila v soboto ob 14.30.