Prevolnik Rupel ob svetovnem dnevu zdravja izpostavila pravico do zdravja

Ljubljana, 5. aprila - Ministrica za zdravje Valentina Prevolnik Rupel je v poslanici pred svetovnem dnevom zdravja, ki ga zaznamujemo 7. aprila, izpostavila pravico vseh ljudi do zdravja. V času, ko se zdravstveni sistemi povsod po svetu soočajo s preizkušnjami in so marsikje ogrožene temeljne človekove pravice, je to še bolj pomembno izpostaviti, meni ministrica.