Mozirski gaj znova odprl vrata

Mozirje, 7. aprila - Mozirski gaj je znova odprl vrata. V njem se je možno sprehoditi med narcisami, mačehami, spominčicami in drugim spomladanskim cvetjem, na plano pa so pokukali tudi že prvi tulipani. Razstava tulipanov bo sicer od 27. aprila do 5. maja. Mozirski gaj po lanskih katastrofalnih poplavah čaka še nekaj obnove, a je park že urejen, so sporočili.