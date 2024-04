V severni Ameriki v pričakovanju Sončevega mrka

Washington/Dallas/Columbus/Cleveland, 8. aprila - V severni Ameriki bo danes viden popoln Sončev mrk, ki bo sredi dneva po lokalnem času prešel severni del Mehike, jug in srednji vzhod ZDA ter del vzhodne Kanade. Na območjih, kjer bo viden, so več mesecev potekale mrzlične priprave. Nastanitve so skoraj popolnoma zasedene, pričakujejo tudi kaos v prometu.