EU in ZDA za nadaljevanje sodelovanja na področju trgovine in tehnologije

Leuven, 5. aprila - Belgijski Leuven je danes gostil šesto srečanje Sveta za trgovino in tehnologijo (TTC) med EU in ZDA. Sodelujoči so pozdravili dobro medsebojno sodelovanje v času povečanih globalnih izzivov in hitrega razvoja umetne inteligence ter se zavzeli za njegovo nadaljevanje. Poseben poudarek so namenili trajnostnemu pristopu.