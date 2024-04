Pogrešajo 40-letnika z območja Krškega

Krško, 5. aprila - Svojci pogrešajo 40-letnega Davorina Resnika iz naselja Bučerca na območju Krškega. Nazadnje so ga opazili v četrtek okoli 16. ure, nato pa je najverjetneje peš odšel neznano kam. Oblečen je bil v jakno temno modre barve in modre hlače, obut pa v sive športne copate. Visok je okoli 185 centimetrov in ima rjave lase, so sporočili s PU Novo mesto.