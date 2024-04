Lani rekordne odkupnine kibernetskim kriminalcem

New York, 5. aprila - Napadi s programsko opremo za šifriranje so donosen posel za kibernetske kriminalce. Po izračunih analitskega podjetja Chainalysis so žrtve kibernetskih napadov z uporabo programske opreme za izsiljevanje lani po vsem svetu izplačale rekorden obseg odkupnin, in sicer skupaj v višini več kot ene milijarde evrov.