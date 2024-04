Konec tedna se obetajo visoke temperature, v višje ležečih krajih pričakovani rekordi

Ljubljana, 5. aprila - Od danes naprej se bo nad naše kraje razširil Sredozemski anticiklon in s seboj prinesel topel in suh zrak iznad severne Afrike. Najlepša dneva bosta sobota in nedelja, ko se bodo temperature gibale med 20 do 29 stopinj Celzija. V nedeljo so v višje ležečih krajih možni temperaturni rekordi, je za STA dejal dežurni meteorolog Andrej Velkavrh.