Znanih vseh šest ekip v končnici evrolige

Beograd, 4. aprila - Košarkarji Olympiakosa so si v 33. krogu evrolige krog pred koncem rednega dela sezone zagotovili nastop v končnici, ko so v Areni premagali Crveno zvezdo z 89:86. Po njihovi poti so šli tudi košarkarji Monaca, ki so premagali Žalgiris z 69:66, in Barcelone, ki so bili z 92:89 boljši od Maccabija. Vodilni Real Madrid tekma 33. kroga čaka v petek.