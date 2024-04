Pregled - šport, 4. 4. (četrtek)

BILBAO - Kolesarski zvezdnik Jonas Vingegaard si je ob padcu v četrti etapi dirke po Baskiji zlomil več reber in ključnico. Ob Dancu sta padla in odstopila tudi preostala glavna favorita za skupno zmago, Slovenec Primož Roglič in Belgijec Remco Evenepoel. Njegova ekipa je sporočila, da si je tudi 23-letnik zlomil ključnico, obenem pa še lopatico. Rogličeva ekipa še ni podala natančnih informacij o stanju slovenskega kolesarja. Etapo je sicer dobil Južnoafričan Louis Meintjes, potem ko je po padcu nadaljevalo le šest ubežnikov.

LJUBLJANA - Slovenski kolesarski as Matej Mohorič še vedno čuti posledice padca na dirki po Flandriji in posledično ne bo nastopil na nedeljski 121. izdaji dirke Pariz - Roubaix, je na spletni strani sporočilo njegovo moštvo Bahrain-Victorious.

RIGA - Slovenska ženska rokometna reprezentanca je odigrala tekmo petega kroga kvalifikacij za letošnje evropsko prvenstvo proti Latviji. Izbranke Dragana Adžića so dvoboj v Dobeleju proti zadnjeuvrščeni zasedbi skupine 4 dobile s 34:16. V nedeljo se bodo na Kodeljevem na zadnji tekmi kvalifikacij pomerile še z Italijo.

OSIJEK - Slovenska gimnastična reprezentanca je uspešno začela nastope na drugi postojanki svetovnega izziva v Osijeku, kamor pa ni odpotovala olimpijka Lucija Hribar. Prvi dan kvalifikacij so si finalne nastope priborili Zala Trtnik na dvovišinski bradlji, zmagovalka Antalye Tjaša Kysselef na preskoku ter prvič v karieri Kevin Buckley na konju z ročaji.

GUIMARAES - V portugalskem Guimaraesu se je s kvalifikacijami začelo 29. evropsko prvenstvo v skokih na veliki prožni ponjavi. Nastop je že opravil tudi edini Slovenec v članski kategoriji Lev Špes, ki je prvenstvo stare celine končal na 55. mestu.

LJUBLJANA - Nogometaši Beltincev so zadnji polfinalisti pokala Pivovarne Union. Beltinčani so v četrtfinalu v gosteh po podaljšku premagali Ilirijo 1911 z 2:1. S tem so se med polfinalisti pridružili Rogaški, Gorici in Muri.

LJUBLJANA - Slovenska nogometna reprezentanca je na najnovejši lestvici Mednarodne nogometne zveze Fife izgubila dve mesti. Jamajka se je povzpela za dve na 55., Slovenija pa je padla za dve na 57. mesto. Fifa bo naslednjič lestvico posodobila 20. junija.

MONTE CARLO - Nekdanji prvi teniški igralec sveta Rafael Nadal je zaradi fizičnih težav znova odpovedal udeležbo na teniškem turnirju in s tem podžgal ugibanja, da se bo njegova kariera kmalu končala. Sedemintridesetletni Španec je uradno sporočil, da se ne bo udeležil mastersa 1000 v Monte Carlu.

LOS ANGELES - Los Angeles Kings so ponoči v severnoameriški hokejski ligi NHL prekinili niz treh zaporednih porazov in premagali Seattle Kraken s 5:2. Kralji imajo na lestvici zahodne konference na osmem mestu zdaj 89 točk.