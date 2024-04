Liverpool spet na vrhu angleške lige

Ljubljana, 4. aprila - Nogometaši Liverpoola so v 31. krogu angleškega prvenstva gostili zadnjeuvrščeni Sheffield United in ga premagali s 3:1. Rdeči so se s tem spet zavihteli na prvo mesto lestvice. Zadnjo tekmo kroga sta igrala Chelsea in Manchester United. Londončani so v izdihljajih prišli do zmage s 4:3.