Pregled - svet, 4. 4. (četrtek)

BRUSELJ - Generalni sekretar Nata Jens Stoltenberg je ob 75. obletnici ustanovitve Nata dejal, da je zavezništvo večje in močnejše kot kdaj koli prej. Poudaril je pomen čezatlantskega zavezništva, pri čemer je dejal, da so ZDA in Evropa v Natu skupaj močnejše in varnejše. Evropa po besedah Stoltenberga potrebuje Ameriko za svojo varnost, hkrati pa tudi Amerika potrebuje Evropo.

WASHINGTON - Ameriški predsednik Joe Biden je v telefonskem pogovoru z izraelskim premierjem Benjaminom Netanjahujem poudaril, da so napadi na humanitarne delavce nesprejemljivi, kot je nesprejemljiv tudi splošni humanitarni položaj v Gazi, je sporočila Bela hiša. Izrael je pozval h konkretnim ukrepom glede zaščite civilistov in humanitarnih delavcev.

WASHINGTON/GAZA - Humanitarna organizacija World Central Kitchen (WCK) je pozvala k neodvisni preiskavi izraelskega zračnega napada, v katerem je bilo v ponedeljek ubitih sedem njenih sodelavcev. Kljub vztrajanju Izraela, da je šlo za tragično napako, je v sredo ustanovitelj WCK poudarjal, da napad ni bil nenameren.

LUXEMBOURG - V okviru obsežne mednarodne preiskave domnevne kriminalne združbe, ki naj bi med letoma 2021 in 2023 prek fiktivnih podjetij nezakonito pridobila 600 milijonov evrov italijanskih sredstev iz sklada EU za okrevanje in odpornost po pandemiji covida-19 je policija v Italiji, Avstriji, Romuniji in na Slovaškem prijela 22 osumljencev. Evropsko javno tožilstvo, ki vodi preiskavo, je tudi sporočilo, da je policija v omenjenih štirih članicah Evropske unije izvedla tudi več deset hišnih preiskav na domovih osumljencev in v več podjetjih.

NEW YORK - Varnostni svet ZN je izvedel eno redkih javnih zasedanj o hudi krizi v Mjanmaru, ki zaradi Kitajske ni pogosto na dnevnem redu najpomembnejšega organa ZN, še posebej v javnem formatu. Pomočnik generalnega sekretarja ZN za Bližnji vzhod, Azijo in Pacifik Khaled Khiari je ponovil poziv Antonia Guterresa, naj vojska izpusti odstavljene civilne državne voditelje in obsodil brezobzirno bombardiranje civilistov.

TAIPEI/TOKIO - Na Tajvanu so dan po močnem potresu s prizadetega območja rešili skupino šestih rudarjev. Število umrlih je medtem naraslo na deset. Več sto ljudi ostaja ujetih, vendar so po ocenah reševalcev na varnem. Sosednjo Japonsko je stresel potres z magnitudo 6,0 - poročil o žrtvah ali škodi ni bilo.

TEHERAN/ISLAMABAD - V Iranu je bilo v napadu, ki so ga oblasti označile za terorističnega, ubitih deset pripadnikov varnostnih sil, vključno z namestnikom načelnika policijske postaje. Odgovornost je prevzela džihadistična skupina Džaiš al Adl. Napad v provinci Sistan-Balučistan se je zgodil dva dneva po napadu v Siriji, v katerem je umrlo sedem pripadnikov iranske revolucionarne garde.

JERUZALEM - Aktivisti in sorodniki talcev, ki jih zadržuje palestinsko islamistično gibanje Hamas, so v sredo vdrli v izraelski parlament ter dele stavbe polili z rumeno barvo. Protestniki so ponovno zahtevali sklenitev dogovora za izpustitev talcev. Varnostno osebje je hitro posredovalo, prišlo pa je tudi do spopadov.

JERUZALEM - Izraelski minister in glavni tekmec premierja Benjamina Netanjahuja Beni Ganc je v sredo pozval k predčasnim volitvam, ki naj bi jih izvedli septembra. Gre za stopnjevanje pritiska na Netanjahuja, ki se sooča tudi s protesti za okrepitev prizadevanj za izpustitev talcev, zajetih 7. oktobra lani. Njegov Likud je sicer poziv že zavrnil.

RIM - Podpredsednik italijanske vlade Matteo Salvini je v sredo v parlamentu v Rimu preživel glasovanje o nezaupnici v zvezi s povezavami njegove desne stranke Liga z Rusijo. Predlog nezaupnice so vložile opozicijske stranke, ki Ligi, članici italijanske vladajoče koalicije, očitajo, da kljub vojni v Ukrajini ni prekinila vezi z ruskim predsednikom Vladimirjem Putinom. Liga je po pritiskih v torek objavila izjavo, v kateri se je distancirala od Enotne Rusije.

BEOGRAD - Srbski predsednik Aleksandar Vučić je sporočil, da je pogrešana dveletna deklica Danka Ilić mrtva. Policija je pridržala dva osumljenca, ki sta z avtom trčila v Danko in njeno truplo odvrgla na odlagališču odpadkov. Dejanje sta priznala, državno tožilstvo pa je zanju odredilo pripor zaradi suma hudega kaznivega dejanja uboja. Truplo deklice še iščejo.

BERLIN - Nemška vojska bo v okviru reorganizacije dobila združeno operativno poveljstvo, je napovedal nemški obrambni minister Boris Pistorius. Pri tem bodo sile za kibernetski in informacijski prostor (CIR) nadgradili v samostojni rod vojske.

BRUSELJ - Svet EU in Evropski parlament sta dosegla okviren dogovor o načrtu rasti za Zahodni Balkan, ki vključuje dodatno financiranje šestih držav regije na poti v EU. V okviru novega finančnega instrumenta bo unija Albaniji, Severni Makedoniji, Srbiji, Črni gori, BiH in Kosovu namenila šest milijard evrov, od tega bo dve milijardi nepovratnih sredstev.

HARKOV - V ruskih napadih na regijo Harkov na vzhodu Ukrajine je bilo po navedbah tamkajšnjih oblasti ubitih najmanj šest ljudi, še najmanj 12 pa je ranjenih. O ukrajinskih napadih z najmanj tremi smrtnimi žrtvami so poročale tudi proruske oblasti v zasedenih območjih na vzhodu in jugu Ukrajine.

HELSINKI - Ugotovitve predhodne policijske preiskave kažejo, da je 12-letnik, ki je v torek na svoji osnovni šoli na Finskem s strelnim orožjem ubil 12-letnega sošolca, dve učenki pa huje ranil, napad verjetno načrtoval, je sporočil vodja preiskave Marko Sarkka.

BERLIN - Nemški poslanec skrajno desne Alternative za Nemčijo Petr Bystron naj bi po poročanju čeških medijev od spletnega portala Voice of Europe, ki je v središču afere glede domnevnega ruskega vplivanja v EU, prejemal plačila. Bystron je obtožbe zanikal, češki portal Denik N pa je poročal o obstoju zvočnega posnetka, ki naj bi potrjeval obtožbe zoper Bystrona.

HELSINKI - Finska vlada je za nedoločen čas podaljšala zaprtje meje z Rusijo, za katerega se je odločila zaradi povečanega števila prihodov prosilcev za azil. Prav tako je za rekreacijsko plovbo omejila dostop do nekaterih mejnih prehodov v pristaniščih, da bi s tem preprečila morebitno širjenje migracijske problematike na pomorske poti. Od 15. aprila dalje bo tako za azil mogoče zaprositi le na drugih pomorskih mejnih prehodih ali letališčih.

GUANGZHOU - Ameriška finančna ministrica Janet Yellen se že drugič v manj kot letu dni mudi na obisku na Kitajskem. V ospredju tokratnega srečanja z visokimi kitajskimi uradniki so državne subvencije za proizvodnjo izdelkov, kot so električni avtomobili in solarni paneli, ki s svojimi nizkimi cenami predstavljajo nelojalno konkurenco ameriškim podjetjem.