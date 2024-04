Andreju Naredu polni mandat na mestu direktorja Arhiva RS

Ljubljana, 4. aprila - Vlada je za direktorja Arhiva RS imenovala Andreja Nareda, ki je s tem dobil polni mandat na tem delovnem mestu za dobo petih let. Imenovala ga je s 5. aprilom do najdlje 4. aprila 2029 z možnostjo ponovnega imenovanja, so sporočili po seji vlade. Pred tem je bil dvakrat imenovan za vršilca dolžnosti direktorja.