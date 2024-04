S slavnostno akademijo obeležili 80 let geodetske službe v Sloveniji

Ljubljana, 4. aprila - S slovesnostjo v ljubljanski Narodni galeriji so v sredo obeležili 80-letnico geodetske službe v Sloveniji, ki jo že vrsto let opravlja geodetska uprava. Geodetska služba odgovarja na številne izzive sodobne družbe, ki so povezani z upravljanjem prostora ter lokacijskim umeščanjem vseh človekovih želja in potreb v prostor, so zapisali na upravi.