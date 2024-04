Sladkorna bolezen veliko breme za zdravstveni sistem, ključno opolnomočenje bolnikov

Ljubljana, 4. aprila - Raziskovalci so iz baze podatkov ZZZS izračunali neposredne izdatke za zdravstvo, povezane s sladkorno boleznijo. Povprečni letni izdatki so znašali 174,1 milijona evrov, od tega 53 odstotkov zaradi zapletov. Na današnji okrogli mizi so strokovnjaki poudarili, da je bolezen veliko breme za zdravstveni sistem, ključno pa je opolnomočenje bolnikov.