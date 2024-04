V Galeriji Vžigalica umetnost iz Zasavja in zasavskih revirjev

Ljubljana, 9. aprila - V Galeriji Vžigalica bodo drevi v sklopu razstavnega cikla Ljubljana se klanja Sloveniji odprli razstavo z naslovom Tubolje. Skozi dela Borisa Beje, Đejmi Hadrović, Maše Jazbec, Matica Kosa, Milana Razborška in Ulle Žibert bodo predstavili umetnost iz Zasavja in zasavskih revirjev. Postavitev bo na ogled do 12. maja.