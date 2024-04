Ljubljana, 4. aprila - Novinarska konferenca gospodarskega ministra Matjaža Hana, državnega sekretarja na gospodarskem ministrstvu Matevža Frangeža in sežanskega župana Andreja Sile, na kateri bodo predstavili predlog zakona o Kobilarni Lipica, bo danes ob 14. uri na ministrstvu za gospodarstvo, turizem in šport na Kotnikovi ulici 5, so sporočili z ministrstva. (STA)