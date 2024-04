Avtotrgovci in serviserji za dodatne spremembe pri obveznih zavarovanjih v prometu

Ljubljana, 4. aprila - Pooblaščeni trgovci in serviserji motornih vozil predlagajo zakonsko uvedbo obvezne pisne komunikacije v primeru zavrnitve zahtevkov oškodovancev in vzpostavitev enotnega obrazca za lažje uveljavljanje zahtevkov iz obveznega avtomobilskega zavarovanja. Verjamejo, da bi to vodilo v učinkovitejšo in hitrejšo obravnavo odškodninskih zahtevkov.