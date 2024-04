Po pokalnem derbiju v Splitu pridržali 51 navijačev

Split, 4. aprila - Po sredini tekmi med Hajdukom in Dinamom iz Zagreba v hrvaškem nogometnem pokalu je policija po navijaških izgredih, ki so izbruhnili na igrišču in se nato preselili v mesto, pridržali 51 navijačev, poroča hrvaška tiskovna agencija Hina. Obračun večnih tekmecev je sicer v Splitu dobil zagrebški klub z 1:0.