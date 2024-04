Del mariborskih mestnih svetnikov za odstop predsednika nadzornega odbora občine

Maribor, 4. aprila - Štiri svetniške skupine v mariborskem mestnem svetu pozivajo predsednika nadzornega odbora občine Dejana Petkoviča k odstopu. Očitajo mu politično in nestrokovno ravnanje, predvsem pa to, da je na nedavni seji mestnega sveta podvomil v ugotovitve odbora, ki ga vodi. Petkovič odgovarja, da ne bo odstopil, saj za to ne vidi razloga.