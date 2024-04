Košarkarji Boston Celtics že pri 60. zmagi v ligi NBA

Boston, 4. aprila - Košarkarji moštva Boston Celtics bodo redni del sezone v severnoameriški ligi NBA končali z najboljšim izkupičkom na vzhodu. Kelti so ponoči s kar 135:100 premagali tretjo najboljšo ekipo zahoda Oklahoma City Thunder. To je bila tretja zaporedna zmaga za Boston in 60. v tej sezoni. Z zmago so si zagotovili prednost domačega igrišča v končnici.