Pregled - šport, 3. 4. (sreda)

RIGA - Slovenska ženska hokejska reprezentanca je na tretji tekmi svetovnega prvenstva divizije I (skupine B) v Rigi po izvajanju kazenskih strelov premagala domačinke Latvijke s 4:3 (0:1, 3:2, 0:0; 1:0) in storila velik korak k obstanku v tem rangu.

BILBAO - Slovenski kolesarski as Primož Roglič (Bora-hansgrohe) je 39 km pred koncem tretje etape dirke po Baskiji padel in sprva stežka nadaljeval preizkušnjo. Kljub temu se je vrnil v glavnino in v njej kot 18. prečkal ciljno črto v Altsasuju po skupno 190,9 km. Etapo je po sprintu dobil Belgijec Quinten Hermans. Roglič je ohranil skupno vodstvo.

SAN FRANCISCO - Ekipa Dallas Mavericks je v severnoameriški košarkarski ligi NBA po sedmih zaporednih zmagah izgubila na gostovanju v San Franciscu, igralci Golden State Warriors so slavili s 104:100 in zabeležili peto zmago v nizu. Slovenski zvezdnik Luka Dončić je za goste dosegel dvajseti trojni dvojček v sezoni s 30 točkami, 12 skoki in 11 podajami.

LJUBLJANA - Nogometašem Rogaške, ki so v torek v gosteh premagali Triglav Kranj s 3:2, sta se danes v polfinalu pokala Pivovarne Union priključila Gorica in Mura. Goričani so bili doma boljši od Radomelj s 4:1, Sobočani pa so na Bonifiki po streljanju enajstmetrovk ugnali Koper. Zadnji polfinalist bo znan v četrtek bo drugoligaškem obračunu med Ilirijo 1911 in Klimo Tratnjek iz Beltincev.

LJUBLJANA - Odbojkarji Calcita Volleya in ACH Volleyja so na dobri poti, da uresničijo napovedi in sestavijo finalni par letošnjega državnega prvenstva. Tako Kamničani kot Ljubljančani so dobili prvi polfinalni tekmi, Calcit je s 3:0 ugnal i-Vent Maribor, ACH pa s 3:1 Panvito Pomgrad.