Pregled - svet, 3. 4. (sreda)

TAIPEI - V silovitem potresu z magnitudo 7,4, ki je malo pred 8. uro po lokalnem času stresel Tajvan, je po podatkih tamkajšnjih oblasti umrlo najmanj devet ljudi, več kot tisoč je poškodovanih. V ruševinah in razbitinah je še vedno ujetih več kot 120 ljudi. Ob potresu se je na vzhodu Tajvana sprožilo več sto zemeljskih plazov, najmočnejšemu potresu na otoku v zadnjih 25 letih pa je sledilo še več kot sto popotresnih sunkov. Tajvanu je po potresu ponudilo pomoč več držav, med njimi Japonska, Kitajska in ZDA.

BRUSELJ - Generalni sekretar zveze Nato Jens Stoltenberg je po zasedanju zunanjih ministrov članic zavezništva izrazil prepričanje, da Ukrajina potrebuje zanesljivo dolgoročno pomoč zaveznic. V luči tega je omenil predlog, ki naj bi zadeval 100 milijard evrov težak petletni sklad. Dokončno odločitev o tem je sicer pričakovati na julijskem vrhu zavezništva v Washingtonu. Stoltenberg se je zavzel tudi za močnejšo vlogo, ki naj jo v podpori Ukrajini igra Nato, in ZDA pozval k odobritvi pomoči Kijevu v vrednosti 60 milijard dolarjev.

TEL AVIV - Izraelska vojska je zračni napad na območju Gaze, v katerem je bilo v ponedeljek ubitih sedem uslužbencev humanitarne organizacije Work Central Kitchen (WCK), v torek označila za hudo napako. Izraelski premier Benjamin Netanjahu je v torek dejal, da je šlo za tragičen incident, do kakršnih lahko pride v vojni. Dodal je, da bodo uvedli preiskavo. Predsednik države Jicak Hercog pa se je v torek opravičil za napad, ki je sprožil ostre obsodbe mednarodne skupnosti.

WASHINGTON/VARŠAVA/VATIKAN/BRUSELJ - Predsednik ZDA Joe Biden je v torek izrazil ogorčenje zaradi smrti sedmih humanitarnih delavcev v Gazi, njihovo smrt označil za tragedijo in Izrael pozval k hitri preiskavi napada. K preiskavi sta Izrael pozvala tudi visoki zunanjepolitični predstavnik EU Josep Borrell in komisar za krizno upravljanje Janez Lenarčič. Papež Frančišek je prav tako obsodil izraelski napad in znova pozval k takojšnji prekinitvi ognja v Gazi. Poljske oblasti pa so zaradi smrtonosnega napada na humanitarce, med katerimi je bil tudi 35-letni Poljak, pozvale izraelskega veleposlanika na pogovor.

LARNAKA - Po ponedeljkovem izraelskem napadu, v katerem je bilo ubitih sedem humanitarnih delavcev, je ladja Jennifer, ki je v Gazo dostavila novo pomoč, skupaj s spremljevalnima ploviloma odplula nazaj proti Cipru. Skupno jim je uspelo na kopno dostaviti le okoli 100 od 400 ton hrane, ki so jo prevažali. Glede na navedbe organizacije WCK so bila njihova vozila kljub predhodnemu usklajevanju z izraelsko vojsko tarča napada, ko so zapuščali skladišče, kjer so raztovarjali hrano.

NIKOZIJA - Ciprska obalna straža je minulo noč pred otokom rešila 263 prebežnikov s prenatrpanih čolnov in jih prepeljala na varno. Skupno je od konca tedna Ciper in s tem ozemlje Evropske unije doseglo 739 prebežnikov. Pri prebežnikih gre večinoma za državljane Sirije, med njimi je veliko otrok. Zaradi povečanega števila migrantov so sprejemni centri v južni Evropi vse bolj prenatrpani.

LUXEMBOURG - Stopnja brezposelnosti v EU je februarja znašala šest odstotkov, kar je enako kot januarja. Tudi v območju z evrom je ostala stabilna, in sicer pri 6,5 odstotka, je objavil evropski statistični urad Eurostat. Letna stopnja inflacije v območju z evrom je marca po prvi oceni znašala 2,4 odstotka, kar je 0,2 odstotne točke manj kot februarja. Na mesečni ravni so cene življenjskih potrebščin zrasle za 0,8 odstotka, je še objavil Eurostat.

KIJEV - V ruskem raketnem napadu na mesto Dnipro na jugu Ukrajine je bilo ranjenih najmanj 18 ljudi. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je napad obsodil in obljubil povračilne ukrepe. Zelenski je ob tem v Kijevu sprejel finskega predsednika Alexandra Stubba, ki je napovedal 188 milijonov evrov vreden paket nove pomoči Kijevu v strelivu in zračni obrambi. Ukrajina in Finska sta poleg tega podpisali sporazum o varnostnem sodelovanju.

HELSINKI - Na Finskem je potekal dan žalovanja po torkovem streljanju na osnovni šoli v mestu Vantaa, v katerem je učenec ubil svojega vrstnika, še dve dekleti pa huje poškodoval. Policija je potrdila, da so sošolci 12-letnega strelca v šoli trpinčili, kar naj bi bil motiv za napad. Pouk na osnovni šoli je sicer potekal, vendar v skrajšani obliki. Učencem in osebju so omogočili vso potrebno pomoč, o streljanju pa so po navedbah lokalnih oblasti razpravljali v vseh šolah v mestu.

VAN - Turška državna volilna komisija je ugodila pritožbi prokurdske stranke DEM in razveljavila odločitev regionalne volilne komisije v mestu Van na jugovzhodu države, ki je v torek zavrnila izvolitev njenega kandidata Abdullah Zeydana za župana. Zeydan je na nedeljskih volitvah osvojil 55 odstotkov glasov, toda regionalna komisija je menila, da mandata ne more prevzeti, ker da zaradi kazenske kartoteke sploh ne bi smel kandidirati. Po tej odločitvi so v več krajih v Turčiji izbruhnili protesti, ki so prinesli preobrat.

BEOGRAD/DUNAJ - Iskanje pogrešane dveletne deklice Danke Ilić, ki je izginila minuli torek v bližini Banjskega polja na vzhodu Srbije, se nadaljuje že deveti dan. Srbska policija je preiskavo v minulih dneh razširila na ozemlje cele države, Danko pa iščejo tudi v Avstriji, potem ko se je v soboto pojavil videoposnetek deklice na tramvajski postaji na Dunaju. Oblasti v Srbiji sumijo, da bi lahko šlo za ugrabitev otroka, preiskavo je prevzela dunajska kriminalistična policija.

PODGORICA - Črno goro je na območju blizu meje z Bosno in Hercegovino v torek zvečer stresel potres z močjo 4,3, so sporočili z državnega zavoda za hidrometeorologijo in seizmologijo. Danes popoldan je sledil še en potres z močjo 4,7. Poročil o večji škodi ali ranjenih ni bilo. Potresa so čutili tudi v nekaterih mestih v BiH in na jugu Hrvaške.

GABORONE - Bocvanski predsednik Mokgweetsi Masisi je zagrozil Berlinu, da bo v Nemčijo poslal 20.000 slonov, potem ko je nemško ministrstvo za okolje v začetku leta predlagalo strožje omejitve pri uvozu lovskih trofej. Bocvanski predsednik namreč meni, da bi omejitve uvoza povečale revščino v njegovi državi. Kot je Masisi pojasnil za nemški časnik Bild, se je število slonov v Bocvani povečalo zaradi prizadevanj za njihovo ohranitev, lov pa je pomagal ohranjati njihovo število pod nadzorom. Dejal je še, da črede slonov povzročajo škodo na premoženju, jedo pridelke in teptajo prebivalce.