Ljubljana, 3. aprila - Odbojkarji Calcita Volleya in ACH Volleyja so na dobri poti, da uresničijo napovedi in sestavijo finalni par letošnjega državnega prvenstva. Tako Kamničani kot Ljubljančani so dobili prvi polfinalni tekmi, Calcit je s 3:0 ugnal i-Vent Maribor, ACH pa s 3:1 Panvito Pomgrad.