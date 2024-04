Več kot 700 odjemalcev v središču Ljubljane krajši čas brez električne energije

Ljubljana, 3. aprila - Nekaj pred 14. uro je v središču Ljubljane več stavb ostalo brez elektrike, med njimi ameriško veleposlaništvo, SNG Drama, trgovina Nama in Radiotelevizija Slovenija (RTVS), so poročale Slovenske novice. Iz Elektro Ljubljana so sporočili, da je do izpada elektrike prišlo zaradi tehničnih težav pri izvajanju vzdrževalnih del v RTP Center.