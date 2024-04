Odbora DZ o izzivih industrije zaradi dražjih energentov

Ljubljana, 3. aprila - Člani parlamentarnih odborov za infrastrukturo, okolje in prostor ter za gospodarstvo so na današnji skupni seji na zahtevo SDS razpravljali o izzivih industrije zaradi dražjih energentov in pomanjkanja zaposlenih. Predlaganega sklepa SDS o pripravi ocene tveganj in vplivih zelenega prehoda na konkurenčnost gospodarstva niso podprli.