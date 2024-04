Newyorške borze uvodoma blizu izhodišč

New York, 3. aprila - Tečaji na newyorških borzah so na začetku današnjega trgovanja obarvani rdeče, a se gibljejo blizu izhodišč. Vlagatelji premlevajo podatke o zaposlovanju v zasebnem sektorju v ZDA, kjer so delodajalci po navedbah podjetja ADP marca odprli 184.000 novih delovnih mest, kar je močno nad napovedmi trga o 150.000 novih delovnih mestih.