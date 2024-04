Ljubljanska borza: SBI TOP končal nekoliko pod izhodiščem

Ljubljana, 3. aprila - Indeks najpomembnejših podjetij na Ljubljanski borzi SBI TOP je danes padel za 0,12 odstotka na 1460,83 točke. Borzni posredniki so ustvarili za skoraj 1,74 milijona evrov prometa. Najprometnejše so bile delnice Telekoma Slovenije, s katerimi so vlagatelji sklenili za 859.000 evrov poslov.