Gorenjski glas: Sodišče moškega za večletno spolno zlorabo pastork obsodilo na 30 let zapora

Kranj, 3. aprila - Kranjsko okrožno sodišče je konec marca 53-letnega moškega z območja Gorenjske, ki je po ugotovitvah sodišča dolga leta sistematično fizično in spolno zlorabljal hčerki svoje zunajzakonske partnerice in zlorabo snemal, obsodilo na 30 let zapora. Sodba sicer še ni pravnomočna, je v torek poročal spletni Gorenjski glas.