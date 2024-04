Na Ajdovskem iz trgovine ukradli za več 10.000 evrov očal in drugih predmetov

Nova Gorica, 3. aprila - Neznani storilci so ponoči vlomili v prostore ene od trgovin v Ajdovščini na Goriški cesti in ukradli večje število očal in drugih predmetov. Škode je za več 10.000 evrov. Policija morebitne očividce prosi za informacije, so sporočili s Policijske uprave Nova Gorica.