Jušić in Poklukar 97 posameznikom podelila medalje policije za požrtvovalnost in hrabrost

Tacen, 3. aprila - Na Policijski akademiji v Tacnu so danes podelili 97 medalj policije za požrtvovalnost in hrabrost izkazano v preteklem letu. Generalni direktor policije Senad Jušić in notranji minister Boštjan Poklukar sta jih predala posameznikom, ki so v ključnem trenutku ogrozili svoje življenja in se brez odlašanja podali nevarnosti naproti.