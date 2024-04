Simulacijski center ZD Ljubljana in Varna pot z otroško predstavo o pravilnem ukrepanju ob nesrečah

Ljubljana, 3. aprila - Simulacijski center Zdravstvenega doma Ljubljana in Zavod Varna pot sta za učence prvega triletja osnovne šole pripravila igrano predstavo o pravilnem ukrepanju ob različnih nesrečah. Danes so predstavo zaigrali ravnateljem ljubljanskih osnovnih šol in jih spodbudili, da jih povabijo na njihove osnovne šole in tako prispevajo k opolnomočenju otrok.