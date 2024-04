Prenos v živo - izjava državnega sekretarja Boštjana Šefica po brifingu o obnovi po poplavah

Ljubljana, 3. aprila - V video servisu STA je dostopen prenos v živo z izjave po neformalnem brifingu državnega sekretarja in vodje vladne službe za obnovo po poplavah in plazovih Boštjana Šefica ter članov delovne skupine za koordinacijo obnove po poplavah z novinarji o izvedenih in načrtovanih aktivnostih.