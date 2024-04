New York, 3. aprila - V 93. letu starosti je umrl ameriški postmodernistični pisatelj John Barth. Avtor knjig Giles Goat-Boy in Trgovec s tobakom je bil v 60. letih prejšnjega stoletja z Williamom Gassom, Stanleyjem Elkinsom in še nekaterimi drugimi vrstniki del vala pisateljev, ki so izzivali standarde jezika in zgodbe.