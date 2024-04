Nekdanji predsednik španske nogometne zveze Rubiales aretiran

Madrid, 3. aprila - Nekdanjega predsednika španske nogometne zveze Luisa Rubialesa, ki ga je pravosodje obtožilo korupcije in spolnega nasilja, so aretirali ob vrnitvi v domovino, poroča nemška tiskovna agencija dpa. Rubialesa so danes na letališču Adolfo Suarez prijeli policisti enote civilne garde, poročajo državna TV postaja RTVE in drugi španski mediji.