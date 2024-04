Za direktorja kontrole zračnega prometa tri prijave

Ljubljana, 3. aprila - Na razpis za direktorja javnega podjetja Kontrola zračnega prometa Slovenije, ki se je iztekel v torek, so prispele tri prijave, so za STA pojasnili v podjetju. Kontrolo zračnega prometa vodi Rok Marolt, ki pa je v torek odstopil s položaja in se z nadzornim svetom dogovoril za predčasno prenehanje mandata z iztekom v četrtek.