V SiTi Teatru koncert bratov Krajnčan

Ljubljana, 3. aprila - V sklopu 11. koncertne sezone, ki so jo v SiTi Teatru poimenovali SiTi za dobro musko, bo v četrtek zvečer na sporedu koncert dua Krajnčan Brothers, ki ga sestavljata večkrat nagrajena ustvarjalca, brata Kristijan in Žigan Krajnčan. Organizatorji vabijo na "glasbeno odisejado" oz. "plovbo po oceanu" različnih ustvarjalnih izrazov, žanrov in čustev.