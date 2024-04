Nagrado Frana Gerbiča za življenjsko delo prejela glasbena pedagoginja in organizatorka Helena Meško

Cerknica, 3. aprila - Prejemnica nagrade Frana Gerbiča za življenjsko delo in izjemne dosežke na pedagoškem in organizacijskem področju pri uveljavljanju glasbene vzgoje in izobraževanja je Helena Meško. Zveza slovenskih glasbenih šol je v torek podelila še štiri priznanja Frana Gerbiča za izjemne dosežke na področju glasbene vzgoje in izobraževanja ter poustvarjanja.