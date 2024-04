Ljubljana, 3. aprila - Poslanec SDS Franc Rosec bo ob 13.30 v preddverju velike dvorane DZ na Šubičevi 4 dal izjavo za medije pred začetkom skupne seje odborov DZ za infrastrukturo, okolje in prostor ter za gospodarstvo, na kateri bodo obravnavali konkurenčne izzive industrije ob energetski draginji in pomanjkanju kadrov, so sporočili iz stranke SDS.