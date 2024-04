Vreme: Od zahoda se bo pooblačilo

V četrtek bo precej jasno, le na zahodu zmerno do pretežno oblačno. Pihal bo jugozahodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od 3 do 8, v Zgornjesavski dolini malo nad 0, najvišje dnevne v zahodnih krajih od 14 do 18, drugod od 19 do 22 stopinj Celzija.

Obeti: V petek in soboto bo povečini sončno, le v zahodni Sloveniji bo nekaj več oblačnosti. Še bo pihal jugozahodni veter. Postopno bo še topleje.

Vremenska slika: Nad Sredozemljem je območje visokega zračnega tlaka. Vremenske motnje se prek srednje Evrope pomikajo proti vzhodu. Z jugozahodnim vetrom doteka k nam v višinah prehodno bolj vlažen zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Danes se bo od zahoda pooblačilo. V severni Italiji, v Istri in na območju Alp bodo nastale krajevne plohe. Pihal bo jugozahodni veter. V četrtek bo povečini sončno, več oblačnosti bo v Furlaniji Julijski krajini, v Istri in v Kvarnerju. Še bo pihal jugozahodnik.

Biovreme: Danes se bo vremenska obremenitev prehodno spet nekoliko povečala. Vpliv vremena na počutje ljudi bo v četrtek povečini ugoden.