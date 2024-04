V sklopu Janus festivala bo Celje dobilo nov mural Tomaža Milača

Celje, 12. aprila - V sklopu festivala Janus, ki bo v Celju potekal danes in v soboto, bo celjski slikar Tomaž Milač ustvaril nov mural. Ta bo na ogled na nedavno obnovljenem trgu v celjskem mestnem jedru, ki povezuje Savinjsko nabrežje, Muzejski trg in uličico Na Okopih. To prizorišče že krasita dva slikarjeva murala, so sporočili iz Hiše kulture Celje.