Dallas izgubil na gostovanju proti Golden State Warriors

San Francisco, 3. aprila - Ekipa Dallas Mavericks je v severnoameriški košarkarski ligi NBA po sedmih zaporednih zmagah izgubila na gostovanju v San Franciscu, igralci Golden State Warriors so slavili s 104:100 in zabeležili peto zmago v nizu. Slovenski zvezdnik Luka Dončić je za goste dosegel dvajseti trojni dvojček v sezoni s 30 točkami, 12 skoki in 11 podajami.