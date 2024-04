Ameriške tovarne februarja z rastjo naročil

Washington, 2. aprila - Ameriške tovarne so februarja dobile 1,4 odstotka več naročil kot januarja, so sporočili z ameriškega ministrstva za trgovino. Rast je malce večja od pričakovanj analitikov Wall Streeta, vendar pa so januarja naročila upadla za 3,8 odstotka. V letu dni, od februarja lani se je obseg naročil povečal za odstotek.