Vreme: Zvečer bodo predvsem na severu in vzhodu sprva še plohe in nevihte

Ljubljana, 2. aprila - Zvečer bodo predvsem na severu in vzhodu sprva še nastale posamezne plohe in nevihte. Ponoči se bo zjasnilo, proti jutru bo po nekaterih nižinah nastala megla. Najnižje jutranje temperature bodo od 3 do 8, v Zgornjesavski dolini okoli 1 stopinja Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.