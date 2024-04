Newyorške borze uvodoma v rdečem

New York, 2. aprila - Tečaji na newyorških borzah se na začetku današnjega trgovanja gibljejo pod izhodišči. Vlagatelji so previdni in v pričakovanju sredinega nagovora predsednika ameriške centralne banke Federal Reserve Jeroma Powlla, ki bi lahko potrdil skrbi vlagateljev, da se bo začetek zniževanja obrestnih mer zamaknil.