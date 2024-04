Istanbul, 2. aprila - V požaru v stolpnici v Istanbulu je danes umrlo najmanj 25 ljudi, trije pa so poškodovani, je sporočil guverner turške gospodarske prestolnice Davut Gül. Poškodovane so odpeljali v bolnišnico, oblasti pa so sprožile preiskavo, poročajo tuje tiskovne agencije.