Evropska sredstva za dvig kakovosti dvojezičnega šolstva

Ljubljana, 2. aprila - Ministrstvo za kohezijo in regionalni razvoj je odobrilo evropska sredstva za projekt dviga kakovosti dvojezičnega šolstva za madžarsko narodno skupnost v Sloveniji ter slovensko narodno skupnost na Madžarskem. Za projekt v vrednosti 380.000 evrov bo Evropski socialni sklad plus prispeval večino sredstev, 323.000 evrov.

Pomurska madžarska samoupravna narodna skupnost bo v okviru projekta, sofinanciranega z evropskimi sredstvi, pripravila različne dejavnosti oz. delavnice, s katerimi bo obogatila dvojezično izobraževanje. Pri tem bo krepila pozitiven odnos do madžarskega oziroma slovenskega jezika ter ohranjanja kulturne dediščine, so sporočili z ministrstva.

Cilj projekta je torej nadgradnja jezikovne podpore v materinščini z novimi pristopi in oblikami poučevanja ter nadgradnja pedagoških praks za krepitev znanj in spretnosti poučevanja na dvojezičnem območju. S tem se bosta po navedbah ministrstva izboljšala kakovost in učinkovitost sistema dvojezičnega šolstva.

Projekt dviga kakovosti dvojezičnega šolstva se izvaja v okviru programa evropske kohezijske politike v obdobju 2021-2027 v Sloveniji, prednostne naloge pa so znanja in spretnosti ter odzivni trg dela. Zasleduje specifični cilj "izboljšanje kakovosti, vključenosti, učinkovitosti in ustreznosti sistemov izobraževanja in usposabljanja za potrebe trga dela, vključno z vrednotenjem neformalnega in priložnostnega učenja, da bi podprli pridobivanje ključnih kompetenc, tudi podjetniških in digitalnih veščin, ter s spodbujanjem uvedbe dualnih sistemov usposabljanja in vajeništev," so še zapisali še v sporočilu za javnost.