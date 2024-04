Ob celjskem občinskem prazniku razstava unikatnih plakatov

Celje, 6. aprila - Ob celjskem občinskem prazniku, ki bo 11. aprila, je v torek zaživela Galerija na prostem z velikimi unikatnimi plakati, ki bodo razstavljeni po vsem mestu. Letos so celjski otroci in mladi iz celjskih šol ustvarjanje posvetili 20. obletnici vstopa Slovenije v EU, so sporočili s celjske občine.