V programu Mladi za napredek Maribora letos 270 raziskovalcev

Maribor, 3. aprila - V okviru programa Mladi za napredek Maribora, ki ga ob podpori mestne občine izvaja Zveza prijateljev mladine (ZPM) Maribor, je letos na različnih področjih raziskovalo 270 osnovnošolcev in dijakov. Na današnji prireditvi v Narodnem domu Maribor bodo razglasili rezultate in podelili nagrade najboljšim mladim raziskovalcem, mentorjem in šolam.